Nairobi: ancora spari questa mattina dall'hotel DusitD2 assaltato da un commando ieri sera

(PRIMAPRESS) - NAIROBI (KENYA) - Si contano almeno 15 vittime nell’attentato di ieri nel lussuoso hotel DusitD2 in Riverside Westland a Nairobi rivendicato da Al-Shaab. Secondo alcuni media locali, sono stati uditi spari ed esplosioni anche all'alba mentre la polizia è riuscita ad evacuare altre 50 persone dalla struttura al cui interno ospita diversi negozi e ristoranti.

Fino alle prime ore di questa mattina la polizia ha confermato che era ancora "in corso una operazione di sicurezza” anche se il ministro dell'Interno, Fred Matiangi, intorno dalle 22 di ieri sera aveva già assicurato che la situazione era sotto controllo. Di fatto la rassicurazione era arrivata dopo un blitz delle forze di sicurezza per neutralizzare il commando di aggressori, composto da quattro persone e filmato dalle telecamere di sicurezza. - (PRIMAPRESS)