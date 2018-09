Myanmar: due giornalisti condannati a 7 anni di carcere per il loro reportage sui Rohingya

(PRIMAPRESS) - MYANMAR - Due giornalisti dell'agenzia Reuters sono stati condannati a 7 anni di carcere, in Myanmar (ex Birmania). I due, che indagavano sul massacro perpetrato dai militari contro la minoranza musulmana dei Rohingya, erano accusati di violazione di segreto di Stato. Una sentenza, che lancia pesanti ombre sull'immagine del premio Nobel per la Pace e leader di fatto del governo, Aung San Suu Kyi anche per le modalità con cui è stata emessa la sentenza: in un'aula affollata di cronisti e diplomatici con il chiaro intento di voler lanciare un monito. - (PRIMAPRESS)