Motodays, oggi l'apertura della rassegna motoristica a Fiera di Roma con il campione di Superbike, Carl Fogarty

ROMA - Apre oggi 7 marzo a Fiera di Roma l'11ma edizione del Motodays, la rassegna motoristica dedicata al mondo delle due ruote e della mobilità sostenibile. Questa edizione prende il via con la presenza di una star della Superbike, il quattro volte campione del mondo Carl Fogarty. Alle 12 il taglio del nastro del Ceo dell'ente fieristico, Pietro Piccinetti insieme al presidente della Federazione Motociclistica Italiana, Giovanni Copioli. Una delle novità di quest'anno, oltre alle nuove proposte della case motociclistiche, sarà la possibilità di raggiungere i padiglioni della fiera con il servizio navetta che parte da Stazione Termini anche se la vera chicca resta il concorso lanciato per i visitatori e che mette in palio una Honda CB1000R Tribute. E a proposito di Honda la rassegna celebra i 50 anni della mitica Honda 750 Four con una passerella delle "storiche" 4 cilindri giapponese.

Per l'americana Harley-Davidson questa di Roma è l'occasione per svelare il vincitore del suo contest unico al mondo, The Battle of the King, che premia la migliore special fra le centinaia realizzate dalle sue concessionarie in tutto il mondo.