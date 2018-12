Morto George Bush senior, il 41° Presidente degli Stati Uniti. Trump: "Un protagonista della fine della Guerra Fredda"

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Addio a George Bush Senior il 94enne presidente degli Stati Uniti che con il suo mandato, dal 1989 al 1993 ha rappresentato un pezzo della storia americana . Aveva il morbo di parkinson e le sue ultime apparizioni in pubblico lo hanno visto in sedia a rotelle. A lui è andato il cordoglio del paese e di Donald Trump impegnato al G20 di Buenos Aires: "Ci uniamo alla nazione in lutto per piangere la perdita dell'ex presidente George H. Bush". Così in una nota diffusa da Buenos Aires il presidente Usa, Trump. Bush "ha ispirato generazioni di americani (...) ha guidato il nostro Paese e il mondo verso una pacifica e vittoriosa fine della Guerra fredda.L' esempio continuerà a ispirare gli americani a perseguire cause più giuste". Anche l'ex presidente Obama piange Bush:"Abbiamo perso un patriota,un umile servitore del Paese. Nostri cuori sono pesanti,anche pieni di gratitudine". - (PRIMAPRESS)