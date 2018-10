Morte dj Falbo: la Corte Costituzionale decide sulla legittimità dell'aiuto al suicidio per Marco Cappato

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi la Corte costituzionale si pronuncia sull’aiuto al suicidio nel caso di Dj Fabo. A chiedere la legittimità del reato, dopo l’autodenuncia di Marco Cappato dell’Associazione Coscioni che aveva aiutato il giovane tetraplegico a togliersi la vita, sono stati i giudici di Milano. Cappato è imputato per averlo portato in Svizzera a morire. In attesa della decisione, anche il dibattimento in corso a Massa contro il tesoriere della Coscioni e Mina Welby - (PRIMAPRESS)