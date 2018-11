Morte della campionessa Marianna Pepe. Per la Procura è stato il mix di medicinali ingeriti

(PRIMAPRESS) - TRIESTE - Per Marianna Pepe, la campionessa di tiro a segno morta l’8 novembre scorso, il referto medico legale che per primo ha constatato il decesso della donna si tratterebbe di: “Morte improvvisa conseguente a insufficienza cardiorespiratoria da edema polmonare secondario a verosimile poli-intossicazione da diverse sostanze”, aggiungendo inoltre che: ”non sono stati rilevati segni di violenza". Questo è quanto contenuto in una nota della Procura di Trieste. L'autopsia sarà eseguita mercoledì. Per la vicenda sarebbe stato indagato l’uomo 40enne che l’ha ospitata mentre si cerca di stabilire anche cosa abbia spinto l’ex atleta a ingerire il cocktail di medicinali. - (PRIMAPRESS)