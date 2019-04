Messico: circa 1300 cubani fuggiti dal centro di accoglienza del Chiapas

(PRIMAPRESS) - MESSICO - Almeno 1.300 migranti, in maggioranza cubani, sono fuggiti da un centro di accoglienza a Tapachula, nello Stato di Chiapas, nel sud del Messico. Di questi, 700sono rientrati poco dopo. La fuga è avvenuta all'ora di cena, quando diversi cubani hanno protestato e minacciato di dare fuoco alle strutture sovraffollate del centro, secondo quanto riferito da alcuni testimoni. Il centro di Tapachula ha una capacità di circa 900 persone,tuttavia,nella zona ci sono circa 3.200 migranti in cerca di documenti per lasciare il Paese. - (PRIMAPRESS)