Melbourne: ferito e arrestato un giovane che ha accoltellato diverse persone in un centro commerciale

(PRIMAPRESS) - MELBOURNE (AUSTRALIA) - Ferito in grave condizioni e arrestato dalla polizia l’accoltellatore di diverse persone all’interno di un supermercato della città australiana di Melbourne. Diversi testimoni nel ricostruire la scena dell’aggressione parlano di un ragazzo che impugnava un pugnale e contemporaneamente di aver visto un auto in fiamme. La polizia era intervenuta a seguito di una chiamata proprio per l'auto in fiamme. I paramedici sul posto hanno assistito diverse persone pugnalate, almeno tre le persone ricoverate in ospedale. - (PRIMAPRESS)