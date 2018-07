Matera: incendio in una fabbrica chimica. Molti i cittadini colpiti dalla nube tossica

(PRIMAPRESS) - MATERA - Un incendio ha distrutto la Raro Srl di Matera, azienda del settore chimico specializzata nella detergenza professionale. L’azienda situata nella zona di Via delle Arti, è stata velocemente avvolta dalle fiamme che si sono sviluppate ieri in tarda serata. Diverse le squadre dei vigili del fuoco impegnate: Matera, Potenza e Bari ancora a lavoro per spegnerle. Il rogo ha prodotto anche una nube acre per le sostanze chimiche che si sono condensate nell’aria. Diverse le chiamate al pronto soccorso per intossicazioni da fumi e bruciori agli occhi. - (PRIMAPRESS)