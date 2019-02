Manuel Bortuzzo, il nuotatore ferito nel quartiere Axa non potrà più camminare

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le parole pronunciate da Alberto Delitala, il responsabile della Neurochirurgia del San Camillo sul caso del ferimento del nuotatore triestino Manuel Bortuzzo nel quartiere Axa di Roma, non le avremmo mai volute sentire pronunciare: “C’è una lesione del midollo completa. Questo vuol dire che al momento consideriamo che non possa esserci una ripresa funzionale del movimento delle gambe". Il ferimento di Manuel, avvenuto probabilmente per un errore di persona, nella notte tra sabato e domenica in piazza Eschilo, nel quadrate sud della Capitale, nel quartiere Axa, ha avuto conseguenze drammatiche.

L'atleta si era trasferito da Treviso a Roma in autunno per allenarsi nel centro federale di Ostia e si appoggiava alla foresteria delle Fiamme Gialle di Castelporziano. Verso le 2 della notte tra sabato e domenica Bortuzzo si trovava di passaggio con amici e altri atleti in piazza Eschilo. Il gruppo voleva andare in un pub dove però poco prima c'era stata una rissa. Non potendo entrare nel locale i ragazzi erano andati dalla parte opposta della piazza per raggiungere le auto e tornare a casa ed è in quel momento che il nuotatore è stato affiancato da una moto o da un motorino che ha sparato tre colpi, uno dei quali lo ha raggiunto.