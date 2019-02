Macerata: oggi la prima udienza per l'omicidio di Pamela Mastropietro. Innocent Oseghale sul banco degli imputati

(PRIMAPRESS) - MACERATA - Si apre oggi a Macerata la prima udienza del processo in Corte d'Assise che vede imputato Innocent Oseghale per l'omicidio e l'occultamento di cadavere di Pamela Mastropietro.

La 18enne romana dopo essersi allontanata da una comunità di recupero, il 30 gennaio dello scorso anno, è stata ritrovata fatta a pezzi in due trolley vicino Macerata.

"Ci aspettiamo la condanna di Oseghale al massimo della pena possibile" ha detto la mamma di Pamela, Alessandra Verni. "Noi continueremo ad indagare per quello che ci è consentito e anche su altri aspetti per capire se, effettivamente, Oseghale abbia fatto o meno tutto da solo" afferma poi l'avvocato Marco Valerio Verni, zio e legale della famiglia di Pamela. "Prendiamo atto che Oseghale è l'unico imputato, ma onestamente ci sembra improbabile che abbia fatto tutto da solo - continua il legale - Vorremmo venissero fuori anche altre situazioni, in parte emerse dalle carte processuali, come la questione della mafia nigeriana. Se l'omicidio di Pamela può servire a far emergere altre realtà così sia, ci aspettiamo il massimo risultato possibile". - (PRIMAPRESS)