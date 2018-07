Lubecca: forse si conferma la pista terroristica per l'accoltellatore sull'autobus di linea

(PRIMAPRESS) - LUBECCA (GERMANIA) - La conferenza stampa del procuratore Ulla Hingst che sta seguendo il caso dell’accoltellamento sull’autobus di linea a Lubecca non ha escluso, dopo gli interrogatori di ieri, l’ipotesi che si potrebbe trattare di un gesto terroristico. L’attentatore, un uomo di 34 anni con cittadinanza tedesca ma non nato in Germania. Le otto persone colpite durante l’azione dell’uomo, non sono in gravissime condizioni.

Secondo le prime testimonianze l’attentatore avrebbe lasciato improvvisamente cadere a terra lo zaino che portava addosso, zaino in cui gli artificieri hanno in seguito trovato del liquido “fumante”, per poi estrarre un coltello e cominciare a colpire persone a caso.

A quel punto l’autista avrebbe aperto le porte del mezzo, per far fuggire più passeggeri possibili, venendo quindi a sua volta aggredito e restando ferito.

La zona intorno alla fermata dell'autobus che era stata circoscritta ora è stata riaperta.