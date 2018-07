Los Angeles: arrestato l'uomo del supermercato che aveva tenuto in ostaggio una donna

(PRIMAPRESS) - LOS ANGELES - E' stato catturato l'uomo che ha ucciso una donna in un supermarket a Los Angeles dopo averla tenuta per ore in ostaggio insieme a molti altri clienti del negozio. E' lo stesso dipartimento di polizia a darene notizia. Un testimone oculare ha raccontato che "i proiettili volavano ovunque".L'uomo, secondo quanto riferito, era in condizioni critiche dopo aver subito un intervento chirurgico. - (PRIMAPRESS)