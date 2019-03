Lorenzo Orsetti, l'italiano morto nelle fila delle milizie curde verrà sepolto in Siria

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sarà sepolto in Siria Lorenzo Orsetti, l'italiano ucciso dall'Isis in Siria. La sua salma potrebbe quindi non tornare più in Italia. Il padre spiega che queste sarebbero le ultime volontà del figlio, e la famiglia sarebbe disponibile a rispettarle. Fiorentino, 32 anni, Orsetti combatteva contro i jihadisti dello stato islamico con le milizie curde Ypg, al fianco del Siryan Democratic Force. La sua morte è avvenuta in un agguato dei resistenti jihadisti che si nascondono tra i terreni sabbiosi all’interno di gallerie disseminate sul percorso. Orsetti è stato colpito alle spalle mentre era in ricognizione. Nel suo testamento ha scritto:"Non potevo chiedere di meglio". - (PRIMAPRESS)