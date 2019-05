Londra: oggi udienza del Tribunale di Westminster per Julian Assage per l'estradizione richiesta dagli Usa

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Ci sarà oggi 2 maggio l’udienza per Julian Assange, fondatore di Wikileaks, per confermare l’estradizione negli Usa. Assange era stato condannato dal tribunale di Southwark a 50 settimane di reclusione per violazione delle condizioni della libertà provvisoria. Il fatto risale al 2012, quando Assange si rifugiò nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra. L'udienza di oggi al tribunale di Westminster deciderà sulla richiesta di estradizione degli Usa, che lo accusano di pirateria informatica per la diffusione di documenti riservati. Dopo 7 anni trascorsi nell'ambasciata dell'Ecuador, il fondatore di Wikileaks - in seguito alla revoca dell'asilo - era stato arrestato dalla polizia britannica, sulla base di un mandato del giugno 2012, per non essersi presentato come da obblighi di libertà provvisoria. Su Assange pendeva anche un mandato di cattura svedese per rispondere a un'accusa di stupro ma poi caduta. - (PRIMAPRESS)