Londra: morta l’influencer Fèlicitè Tomlison sorella del cantante dei One Direction. Probabile infarto

LONDRA - L'influencer instagram e modella Félicité Tomlinson, sorella del cantante degli One Direction Louis Tomlinson, è morta all'età di 18 anni nel suo appartamento di Londra. Il decesso sembrerebbero essere riconducibili ad un arresto cardiaco ma si attende l'autopsia per poterne stabilire la causa. apparentemente per arresto cardiaco. La polizia, secondo i media locali, era stata chiamata nell'appartamento dagli operatori del servizio ambulanze. L'allarme, secondo il tabloid Sun, era stato dato da una persona che si trovava con la Tomlison. La madre dei Tomlinson, Johannah, era morta di leucemia nel 2016.