Liquore di contrabbando al metanolo in India: muoiono 39 persone e 27 colte da malore

NEW DELHI - Sarebbero almeno 39 le persone morte per avvelenamento nel nord dell'India e altre 27 sono state colte da malore dopo aver bevuto del liquore prodotto clandestinamente e contenente metanolo. La polizia riferisce che 26 persone sono morte in due diversi luoghi nello Stato di Uttar Pradesh, 306 chilometri a est dalla capitale New Delhi, mentre altre 13 sono morte nel vicino Stato di Uttarakhand. Arrestati 8 presunti fornitori e sospesi 35 pubblici ufficiali, tra cui 12 agenti di polizia.