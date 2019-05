Libia: una nave della Marina Militare salva 40 migranti ma si riaccende la polemica sui porti aperti

(PRIMAPRESS) - LIBIA - Si apre un nuovo caso dopo il salvataggio di questa mattina di almeno 40 migranti da parte della Marina italiana in acque libiche. Adesso i migranti salvati si troverebbero a bordo dell’unità della Marina Militare. E così il titolare del Viminale va all’attacco: "Perché in acque libiche, peraltro pattugliate dalla guardia costiera libica, che ieri era in pieno Ramadan, ha soccorso, salvato e riportato indietro più di duecento immigrati?”. - (PRIMAPRESS)