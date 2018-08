Libia: Abdel Salam Ashour annuncia il cessate il fuoco con le milizie a sud-ovest di Tripoli

(PRIMAPRESS) - TRIPOLI - Il ministro dell'Interno del governo di Accordo nazionale libico,generale Abdel Salam Ashour, ha annunciato il raggiungimento di un accordo per il cessate il fuoco con le milizie attive nel sobborgo sud-orientale di Tripoli. L'accordo giunge dopo gli scontri che hanno causato diversi morti e feriti. La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) aveva chiesto a tutte le parti in causa di cessare immediatamente le azioni militari e le ambasciate italiana e britannica avevano condannato le violenze.

In una nota la Missione Onu ha espresso preoccupazione "dall’uso indiscriminato delle armi nelle aree residenziali densamente popolate, che mettono a rischio le vite dei civili". Il comunicato ha ricordato alle parti che queste hanno il dovere di proteggere i civili in accordo con il diritto internazionale e umanitario e che gli obiettivi politici non devono essere perseguiti con l’uso della violenza in quanto questo potrebbe generare un confronto militare ancora più ampio. La missione ha ribadito il suo sostegno al governo di accordo nazionale, chiedendo alle parti di impegnarsi per unificare le istituzioni del paese. - (PRIMAPRESS)