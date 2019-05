Legnano, i retroscena di un'ossessione amorosa nell'aggressione con l'acido al suo ex: l'arresto di Sara Del Mastro

(PRIMAPRESS) - LEGNANO - Dallo stalking all’acido, così è consumata la vicenda che ha visto Sara Del Mastro “punire” il suo ex, Giuseppe Morgante reo di essere stato protagonista di una storia sentimentale lampo con la donna. Le continue minacce di morte nei confronti del suo ex, avevano portato Morgante a denunciarla. Era arrivata a fargli 800 telefonate al giorno, gli inviava sul cellulare foto di bare e lo pedinava in modo ossessivo. Sara Del Mastro che dopo avergli gettato l’acido sulla faccia ,si era costituita, è ora in carcere. Il ragazzo rischia di perdere un occhio. La donna aveva pochi giorni prima dichiarato al programma.

I due si erano conosciuti in chat su un sito di incontri che mette in relazione persone che abitano vicine. Al momento dell'aggressione da parte della donna, Giuseppe Morgante era in compagnia con il fratello che non è riuscito ad evitare l'agguato. Intanto dopo la denuncia ai carabinieri il fascicolo era andato sul tavolo del magistrato ma i tempi di reazione lunghi della giustizia non hanno permesso di evitare il peggio.