Lecce: muore in ospedale la donna ferita in una lite tra due famiglie. Arrestato un operaio di 57 anni

LECCE - Non ce l'ha fatta una delle due donne rimaste gravemente ferite ieri sera a tarda ora dopo l'aggressione di un vicino di casa. La donna è morta nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce questa mattina per le ferite riportate. Tutto è accaduto ieri notte a Cursi quando un operaio di 57 anni, Roberto Pappadà, nel corso di una lite ha sparato, uccidendo sul colpo Franco e Andrea Marti, rispettivamente padre e figlio di 63 e 36 anni. La terza vittima è Maria Assunta Quarta, la zia di Andrea. I motivi dell'uccisione, secondo la prima ricostruzione si è trattato di una lite scoppiata per motivi di parcheggio davanti all'abitazione di via Tevere. Pappadà è stato visto estrarre la pistola e sparare prima contro Andrea Marti, appena arrivato con l'auto e poi contro il padre, la madre e la zia di quest'ultimo. I tre erano in casa e sono usciti per strada dove sono stati raggiunti dai colpi di arma da fuoco. I rapporti tra le due famiglie erano molto tesi per ripetuti contrasti di vicinato. Pappadà è in caserma a Lecce in stato di arresto.