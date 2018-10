Lecce: il mare si alza di mezzo metro per effetto della scossa di terremoto al largo del Peloponneso

(PRIMAPRESS) - LECCE - Un innalzamento del mare di mezzo metro è stato registrato sul litorale ionico del Capo di Leuca e su quello di Otranto per l'arrivo dell'onda provocata dal terremoto di magnitudo 6.8 con epicentro davanti all'isola greca di Zante. L’episodio si è verificato la scorsa notte facendo scattare l’allarme anche in Salento dove la scossa è stata avvertita nettamente soprattutto ai piani alti dei palazzi di Lecce. Non si registrano danni a cose o a persone. Dopo la scossa, il Centro allerta tsunami dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) aveva diramato un messaggio di allerta "Arancio" per possibili variazioni del livello del mare inferiori ad un metro, raccomandando la massima prudenza nelle zone costiere e nei bacini portuali. - (PRIMAPRESS)