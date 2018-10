Lecce: foto di parlamentari M5S bruciate per protestare contro il gasdotto dall'azerbaijan

(PRIMAPRESS) - LECCE - Nel movimento pentastellato si apre una falla provocata dai suoi stessi iscritti. Dopo le tessere elettorali strappate ieri a San Foca, oggi ad essere bruciate sono state le foto che ritraevano i volti dei parlamentari del M5S eletti in Salento. E’ la battaglia del dissenso avviata dagli attivisti No Tap per il gasdotto che dall’Azerbaigian dovrà portare il gas in europa proprio passando dalle costo salentine. La scintilla è scoppiata dopo che il premier Giuseppe Conte aveva comunicato che - a seguito delle valutazioni del ministero dell'Ambiente, non si sarebbero riscontrate illegittimità nell'iter autorizzativo di Tap. Non solo ca costruzione dell’opera quindi potrà continuare ma interromperla porterebbe l’Italia a pagare ingenti penali. I vertici del M5S, dunque, si ritrovano a doversi rimangiare quanto avevano sostenuto in campagna elettorale promettendo battaglia ad un’opera invasiva e ingiustificata. L’opera non solo è nelle norme ma assicurerà anche un futuro energetico al paese.

I dimostranti rimproverano di aver tradito il contratto di governo e ne chiedono conto a chi ha promesso battaglia prima di andare al governo. Ma oggi il buon senso richiama a fare i conti con le esigenze delle risorse energetiche in un mondo che sempre di più farà a meno del petrolio. Gridare “al ladro” a volte si ritorce contro se la denuncia è campata in aria. - (PRIMAPRESS)