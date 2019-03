La rivoluzione streaming Tv di Apple con un occhio all'editoria

(PRIMAPRESS) - CUPERTINO - La Apple ha svelato Apple Tv +, la sua nuova piattaforma di streaming tv. Tim Cook, chief executive,ha annunciato fin dall'inizio che - in una netta virata rispetto al passato per l'aziendaquesta presentazione non avrebbe riguardato nuovi prodotti, bensì nuovi servizi. E fra i vari servizi annunciati,il più importante è proprio la nuova piattaforma di streaming e di produzione che sarà varata in autunno. Apple ha annunciato anche il varo di una carta di credito e di un nuovo servizio di abbonamento a oltre trecento riviste - - (PRIMAPRESS)