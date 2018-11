La giornata della violenza sulle donne tra cortei, slogan e mancanza di politiche sociali

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza maschile sulle donne, istituita dall’Onu per il 25 novembre, già oggi porterà in piazza migliaia di donne a Roma.

Tra i segnali di protesta, l’indignazione e la domanda di politiche adeguate a combattere il fenomeno, si torna a rivendicare il sostegno concreto per i Centri antiviolenza, maggiori finanziamenti ai consultori pubblici, una corretta applicazione della legge 194 e a denunciare la violenza di genere come fenomeno strutturale, che affonda le radici in rapporti di potere squilibrati e in pericolosi modelli di genere polarizzati e stereotipati.

La campagna con lo slogan “Non è normale che sia normale”, lanciata dalla parlamentare Mara Carfagna nei giorni scorsi ha aggregato molti esponenti dello spettacolo e favorirà una forte partecipazione ai cortei. Tuttavia spenti i riflettori della giornata celebrativa si corre il rischio di ricadere nell’indifferenza di una politica che non ha ancora preso le misure per contrastare il fenomeno intervenendo con azioni di prevenzione sociale. - (PRIMAPRESS)