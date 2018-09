La favola 'arcobaleno' di Flaminia e Mariapina

I Tranchese Fotografi Mariapina e Flaminia si abbracciano dopo le nozze

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Vivere una favola. Si potrebbe raccontare così, citando una famosa canzone di Vasco Rossi, il matrimonio 'arcobaleno' tra Flaminia e Mariapina organizzato a Villa Diamante. Un'atmosfera fiabesca per suggellare in un contesto magico, con un rito civile, un amore che dura da quattordici anni. Flaminia, affermata nutrizionista e Mariapina, oncologa pediatra hanno voluto festeggiare nella struttura di via Manzoni le loro nozze, invitando parenti e amici che hanno potuto apprezzare l'impeccabile servizio di Villa Diamante, curato nei minimi dettagli dalla wedding planner Mary Menale, dall'amministratore Carmine Esposito, che ha voluto fortemente ospitare l'evento, dal direttore di sala Gianmarco Galliano, dal direttore e responsabile food & beverage Gennaro Pisani, dall'executive chef Luigi Barone. Il giardino, che ha fatto da irresistibile contesto al rito nuziale, è stato addobbato con i fiori di Pasquale Russo. La parte musicale è stata affidata a Alma y Musica, le foto a I Tranchese Fotografi. - (PRIMAPRESS)