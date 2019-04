La Corea del Nord sperimenta un nuovo missile tattico per il medio raggio

(PRIMAPRESS) - PYONGYANG - Il dittatore nordcoreano Kim Jong-un ha supervisionato il test di una nuova arma tattica guidata. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa di Pyongyang, Kcna. E' il primo test di armi della Corea del Nord dal fallimento del vertice di Hanoi, in Vietnam, tra Kim e il presidente americano Donald Trump. La Kcna non ha precisato il tipo di arma testata ma l'espressione "tattica" implica che si tratta di un'arma a medio raggio e non di missili balistici in grado di minacciare gli Usa. - (PRIMAPRESS)