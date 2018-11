La città archeologica di Petra in Giordania conta i danni dell'alluvione. Turismo in ginocchio

(PRIMAPRESS) - PETRA (GIORDANIA) - Si contano ancora i danni nella famosa città archeologica di Petra investita da una bomba d’acqua che si è canalizzata come un fiume in piena nella vallata del Siq, la lunga gola che conduce ai monumenti. La pioggia caduta nell'intera regione ha riconquistato gli alvei trasformati in strade e in tarda mattinata si è diretta verso l'area archeologica in un dedalo di tombe e templi tra canyon e strette vallate. E solo la prontezza di guide e venditori di souvenir ha impedito che l'alluvione provocasse una strage. Anche qui nel corso del tempo la mano dell’uomo ha alterato il fragile equilibrio di questa vallata conservata per secoli ma le nuove costruzioni e gli sbancamenti per creare nuovi itinerari turistici non hanno tenuto conto della natura. - (PRIMAPRESS)