L'Estate Sicura della Polizia di Stato tra arresti, denunce e sequestro di droga

(PRIMAPRESS) - ROMA - Continua l'operazione 'Estate sicura' della Polizia di Stato in tutta Italia. Messi in campo 688 equipaggi, pari a 1.634 dipendenti: 33.049 i veicoli controllati.Le persone controllate sono state 6.984, di cui 1.672 con precedenti di polizia. Venticinque gli arrestati e 68 i denunciati. Quaranta i veicoli sequestrati, 430 le contravvenzioni e quasi un chilo di droga sequestrata.L'operazione ha lo scopo di aumentare i controlli nel periodo estivo, quando si acuisce il fenomeno dei furti in appartamento. - (PRIMAPRESS)