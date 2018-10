L’attesa della risposta Ue sulla manovra spinge lo spread a 312 punti in apertura dei mercati

(PRIMAPRESS) - MILANO - L’avvio di seduta della borsa di Milano sembra aver risentito dell’attesa della risposta della Ue alla nota sulla manovra finanziaria dell’Italia mentre il clima dei paesi membri, con l’Austria in testa, è di condanna anticipata ad una manovra “fuorilegge”.

Il tutto con il ricrearsi di alcune pressioni sui titoli di Stato dell'Italia. Secondo Mts i rendimenti dei Btp a 10 anni risalgono al 3,55 per cento e il loro differenziale rispetto ai Bund della Germania, lo spread si allarga a 312 punti base. Ieri in avvio di seduta si era assistito a un netto calmieramento, con il divario sceso fino a 285 punti ma successivamente la dinamica si è andata ridimensionando nel pomeriggio. La lettera dell'Italia all'esame della Commissione Ue Ieri l'Italia ha risposto alla lettera dell'Ue sulla manovra confermandone le cifre e ammettendo esplicitamente che la sua impostazione risulta non in linea con le regole del patto. Il governo ha però chiarito che il livello di deficit indicato è un tetto massimo oltre il quale non si andrà. Oggi la questione dovrebbe essere il tema centrale della riunione del collegio della Commissione europea, da cui è attesa una richiesta di ripresentare il bilancio (non è chiaro se arriverà già oggi). Attorno al fine settimana poi è atteso il giudizio dell'ultima delle tre grandi agenzie di rating, Standard & Poor'. - (PRIMAPRESS)