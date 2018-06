L'appello del premio Nobel Esquivel e del maestro Daisaku Ikeda ai millennials perché diventino portavoce di pace

(PRIMAPRESS) - ROMA - Impegnare i giovani del mondo perché diventino portavoce della Difesa dei Diritti Umani e della Pace. E’ questo il simbolico testimone che il premio Nobel per la Pace Adolfo Pérez Esquivel e il Maestro buddista Daisaku Ikeda, Presidente della Soka Gakkai Internazionale, affideranno ad una rappresentativa di millennials, il prossimo 5 giugno nella Sala della Stampa Estera di Roma in occasione della presentazione dell'Appello alla Resilienza e alla Speranza. Un appello che i due protagonisti delle lotte per la giustizia e la democrazia nel XX secolo hanno scritto per disegnare la storia del nuovo millennio.

“Il XX secolo - scrivono i due leader nel manifesto-appello - ha lasciato macerie, povertà e ingiustizie, ma ha anche suscitato nuove consapevolezze. In questi ultimi tempi si sono registrati segnali significativi, come l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari e la conferenza in Vaticano, sostenuta da Papa Francesco, “Per un mondo libero da armi nucleari e per il disarmo integrale”. “Bisogna lavorare - si raccomanda, dunque, nell'appello - per sostenere l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite che punta a “trasformare il nostro mondo”. Per cooperare all’obiettivo di sradicare la povertà dal nostro pianeta, dobbiamo superare le differenze tra paesi, etnie, religioni e culture”. È necessario implementare “una coscienza collettiva a partire dalla memoria della storia universale per far sì che non si ripetano le stesse tragedie”, facendo “comprendere che la Terra è la nostra Casa Comune, e nessuno deve essere escluso da essa a causa delle proprie differenze”, incoraggiando “un indirizzo umano della politica e dell’economia e coltivare la saggezza per giungere a un futuro sostenibile”. I due pacifisti hanno vissuto le difficoltà delle guerre e le violenze del XX secolo: “E’ per questo che sentiamo il bisogno di avvicinarci ai giovani del XXI secolo per affidargli il compito di tenere in alto la fiaccola dell’amicizia, di sostenere con coraggio l’unità nella differenza e incoraggiare la solidarietà tra i popoli”. - (PRIMAPRESS)