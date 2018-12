Junker: "Per la Brexit ormai tutto è scritto. Abbiamo raggiunto l'unico accordo possibile e non si tocca"

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La decisione della Corte di Giustizia europea aveva fatto sperare in uno spiraglio che potesse spingere la premier May a rivedere la sua posizione sull’uscita della Gran Bretagna dall’Unione. Ma così non sarà e lo confermano le parole di Jean Clude Junker: “Sono sorpreso perché ci eravamo messi d'accordo con il governo britannico e a quanto pare ci sono problemi quando ci si avvicina alla meta - e aggiunge - Incontrerò la premier britannica May questa sera, l'accordo che abbiamo raggiunto è il migliore possibile, l'unico possibile, non c'è margine di manovra per un nuovo negoziato". - (PRIMAPRESS)