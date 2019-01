Ischia: moria di gamberetti sulla spiaggia di Lacco Ameno. Gli zoologi alla ricerca delle cause

(PRIMAPRESS) - ISCHIA - Anche se non è ancora chiara la causa delle migliaia di piccoli gamberi che sono stati trovati spiaggiati sulla spiaggia di San Montano in località Lacco Ameno, si fa già largo qualche ipotesi dolosa. La risposta dei biologi della Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli arriverà, probabilmente domani ma sono diverse le associazioni ambientaliste a puntare il dito sulla possibile causa di una pesca di frodo con bombe che vengono lanciate in mare e che scendendo in profondità provocano lo scoppio.In attesa del responso da parte dei biologi, la Guardia costiera ha invitato la popolazione a non mangiare quei gamberetti. - (PRIMAPRESS)