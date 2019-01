Irlanda: un'autobomba (senza feriti) a Londonderry riaccende le paure degli anni Settanta

(PRIMAPRESS) - LONDONDERRY (IRLANDA) - Lo scoppio di una autobomba all'esterno del tribunale di Londonderry, nei pressi di Bishop Street, in Irlanda del Nord, riaccende lo spettro degli anni tumultuosi del conflitto civile alla fine degli anni settanta tra cattolici e protestanti. La deflagrazione avvenuta ieri sera alle 20,15 avrebbe potuto fare più danni se non fosse arrivata una telefonata di avvertimento. La polizia locale ha fatto in tempo a recarsi sul luogo per far evacuare alcuni edifici prima dello scoppio. Insomma non c’era la volontà di fare morti ma è ancora da spiegare quali siano le ragioni di questa azione. Per ora la polizia ha confermato che non ci sono feriti ma che nella zona si starebbe controllando una seconda auto sospetta. - (PRIMAPRESS)