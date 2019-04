Incursione nella sede dello storico quotidiano napoletano Roma

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Incursione notturna nella redazione del Roma, lo storico quotidiano napoletano fondato nel 1862. Ignoti sono entrati nei locali di via Chiatamone e hanno causato danni rovistando ovunque, senza trafugare apparentemente nessun documento. Non sono ancora chiare secondo gli inquirenti la ragione dell’azione.

Il presidente e il segretario del Consiglio Nazionale dell’Ordine, Carlo Verna e Guido D’Ubaldo, hanno stigmatizzato il gravissimo episodio: «Il fatto che sia stata presa di mira per ragioni oscure, tutte da indagare con meticolosa attenzione, la più antica testata del Mezzogiorno, ci preoccupa particolarmente in un

contesto complessivo di intimidazione e violenza nei confronti dei

giornalisti. – affermano Verna e D’Ubaldo - Il Roma si è distinto negli anni per le sue inchieste sulla camorra e per la presenza radicata sul territorio, con i riflettori accesi sui luoghi del malaffare. A tutta la redazione la solidarietà del Consiglio Nazionale dell’Ordine, con l’impegno che daremo il nostro sostegno in ogni sede». Riguardo la vicenda il presidente Verna ha telefonato allo storico direttore Antonio Sasso per esprimergli la vicinanza del Cnog. - (PRIMAPRESS)