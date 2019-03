Inchiesta nuovo stadio di Roma: arrestato il presidente dell'Assemblea Capitolina, Marcello De Vito (M5S)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Arrestato questa mattina dai Carabinieri il presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito (M5s) con l’accusa di corruzione sulla costruzione dello stadio della Roma, in cui sono già stati coinvolti il costruttore Luca Parnasi e l’avvocato Luca Lazzarone nella sua funzione di consulente dei Comuni di Livorno e Roma e di presidente dell’Acea. A chiamare in causa De Vito nell’inchiesta sarebbe stato Parnasi additando il grillino come il destinatario di “elargizioni” in cambio – secondo la Procura – del via libera al progetto del nuovo maxi-impianto sportivo. Questa mattina i carabinieri hanno anche perquisito l’abitazione di De Vito. L’inchiesta è diretta dal procuratore aggiunto di Roma Paolo Ielo con i sostituti Barbara Zuin e Luigia Spinelli. In questo momento, in due stralci diversi, per l’inchiesta sullo stadio ci sono 28 persone già a processo: tra loro, oltre a Parnasi e Lanzalone, anche esponenti del Pd e di Forza Italia. - (PRIMAPRESS)