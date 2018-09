Ilva: impegno di ArcelorMittal per 10.700 assunzioni ma il tavolo al Mise continua

(PRIMAPRESS) - ROMA - Alla fine di un incontro ad oltranza tenutosi fino a notte fonda al Ministero per lo Sviluppo Economico (Mise), la società ArcelorMittal ha accolto la richiesta dei sindacati, appoggiata dal ministro al Lavoro e allo Sviluppo economico, Di Maio, di garantire all'Ilva 10.700 assunzioni subito. A riferirlo sono state le stesse fonti sindacali. Il nodo che teneva bloccate le parti, dunque, per giungere a un accordo sarebbe stato sciolto ma il tavolo delle trattative al ministero riprenderà questa mattina per mettere nero su bianco. - (PRIMAPRESS)