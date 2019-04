Il sottosegretario ai Trasporti Armando Siri (Lega) indagato per corruzione. Il M5S chiede le dimissioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Armando Siri, il sottosegretario ai Trasporti della Lega è indagato dalla Procura di Roma per corruzione. La vicenda è scaturita da un’indagine avviata nel settore dell'eolico nei confronti di un condannato per mafia, Vito Incastri e che si intreccia con il senatore della Lega per uno scambio di favori e denaro circa l’inserimento di una norma nel Def 2018. Siri respinge le accuse ma il M5S fa pressione per le sue dimissioni.

Le accuse del Pm non lasciano spazi d’interpretazione: ”Siri ha asservito le sue funzioni ad interessi privati”. Ma il sottosegretario ribadisce: ”Ho sempre agito nel rispetto delle leggi" - "Sicuramente non c'entro niente con vicende che possano avere risvolti penali. Mi sono sempre comportato nel rispetto delle leggi", ha dichiarato il sottosegretario. "Non ho mai piegato il mio ruolo istituzionale a richieste non corrette. Chiederò di essere ascoltato immediatamente dai magistrati e se qualcuno mi ha accusato di queste condotte ignobili non esiterò a denunziarlo", ha aggiunto. La norma che l'ideologo della flat tax avrebbe dovuto inserire nel Def non è stata mai approvata: era volta a favorire l'erogazione di contributi per le imprese che operano nelle energie rinnovabili.

Siri, secondo l’accusa, si sarebbe avvalso dell'aiuto dell'ex deputato di Forza Italia Paolo Arata, responsabile del programma della Lega sull'Ambiente e indagato dalla Procura per concorso in corruzione.

Legami con il clan Messina Denaro - Arata risulta indagato anche a Palermo nel filone principale dell'inchiesta per corruzione e intestazione fittizia di beni. Secondo i pm siciliani, l'ex parlamentare sarebbe stato in affari con l'imprenditore dell'eolico Vito Nicastri, tra i finanziatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro. Per i magistrati Siri non sarebbe stato però a conoscenza dei legami tra l'imprenditore mafioso e Arata.

La carriera politica di Armando Siri - Il sottosegretario leghista è stato nominato responsabile economico e della formazione del Movimento "Noi con Salvini" ed è autore della proposta di legge per l'introduzione della Flat Tax. Candidato alle ultime politiche con la Lega al Senato, è stato eletto nel collegio dell'Emilia-Romagna. - (PRIMAPRESS)