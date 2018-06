Il Senato della California ripristina la neutralità della rete che era stata voluta da Obama

(PRIMAPRESS) - SACRAMENTO (CALIFORNIA) - Il Senato della California ha approvato una legge per ripristinare la neutralità della rete, abolita l'anno scorso dalla Federal Communication Commission, l'autorità federale sulle comunicazioni La misura licenziata dal Senato passerà ora al vaglio dell'intero parlamento dello Stato. Lo scorso marzo, lo stato di Washington è stato il primo in Usa a votare il ripristino della 'net neutrality' che sancisce il principio giuridico, riferito alle reti residenziali a banda larga che forniscono accesso a Internet, servizi telefonici e trasmissioni televisive. Questa era stata voluta dell'ex presidente Obama ma la Commissione federale ha stabilito che internet a due velocità tornerà in Usa a partire dal prossimo giugno. - (PRIMAPRESS)