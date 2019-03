Il Padel in rosa di MSP Italia crea la sua prima rank list dei circoli romani

(PRIMAPRESS) - ROMA – La settimana dedicata allo sport femminile, organizzata dal settore Padel di MSP Italia, ha chiuso il ciclo di match in oltre venti circoli disegnando la nuova rank list di appassionate di questo sport nella Capitale. Partita l’8 marzo scorso dal Pink Padel Club, la Settimana della Donna, patrocinata da Roma Capitale e dal Municipio XII, ha visto una presenza di oltre 200 praticanti. “E’ stata l’occasione - come sottolinea il Responsabile nazionale Padel MSP Italia, Claudio Briganti - di creare anche maggiori opportunità di divulgare la partecipazione femminile a questo sport che non ha limiti d’età per la sua pratica e che migliora notevolmente lo stato di benessere fisico”. L’evento, infatti ha spaziato in fascia d’età compresa trai 18 ed i 45 anni portando sui campi anche esordienti alla loro prima esperienza con questo sport.

“Sarà un evento - aggiunge Briganti - che replicheremo il prossimo anno anche in altre regioni italiane, avvalendoci della collaborazione dei Comitati territoriali. L’edizione 2020 sarà anche coniugata con la Campagna “Vivi con il cuore”, prima campagna di responsabilità sociale per riconoscere e prevenire l'infarto nella donna. Intanto prepariamo il format “Padel 100%”, una formula di Torneo Sociale dove la coppia di giocatori in campo dovrà avere somma età pari a 100 per stimolare l’attività fisica come miglioramento globale della qualità della vita che rappresenta uno dei mood di MSP Italia”. - (PRIMAPRESS)