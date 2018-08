Il ministro per il Sud Barbara Lezzi a Gioia Tauro: "Serve un manager per il rilancio del porto"

(PRIMAPRESS) - GIOIA TAURO - “Sono venuta qui per capire e rendermi conto di persona di quanto sta accadendo nel porto che è un’infrastruttura non utilizzata come dovrebbe essere per creare sviluppo e occupazione”. Lo ha detto il ministro Barbara Lezzi parlando con i giornalisti appena giunta per una visita di incontri programmati al Porto di Gioia Tauro.“Cercherò di capire – ha aggiunto il ministro – come sta funzionando l’Agenzia per il Lavoro creata lo scorso anno e nella quale sono stati collocati 377 portuali. So che qui ci sono delle aziende che non mantengono gli impegni sugli investimenti promessi. Mi auguro che venga superata al più presto la gestione commissariale dell’Autorità portuale perché qui serve un manager che lavori per il rilancio del porto”. Tra gli incontri programmati anche quello con il management del terminal ed i sindacati. - (PRIMAPRESS)