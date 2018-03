Il centro commerciale di Kemerovo in Siberia brucia ancora. Sono finora 64 i morti accertati, 41 sono bambini

(PRIMAPRESS) - KEMEROVO (SIBERIA) - Una tragedia di grande proporzioni con un bilancio ancora incerto quello del rogo scoppiato in un grande centro commerciale della zona industriale di Kemerovo. Finora si contano 64 morti, di cui 41 sarebbero bambini. Le fiamme che sembravano domate hanno avuto un colpo di coda impegnando rendendo più difficile l’intervento dei pompieri e quindi l’accesso all’interno per la pericolosità delle strutture che sono in maggior parte collassate. Il grande shopping mall 'Zimnyaya Vishnya' (Ciliegia d’inverno) è un complesso di 23.000 metri quadrati, aperto nel 2013, con 250 posti macchina, molti negozi, ristoranti, una sala cinematografica, sala bowling e un'area per i bambini e persino uno zoo. - (PRIMAPRESS)