Il leader catalano Puigdemont potrebbe essere rilasciato oggi dal carcere tedesco con una cauzione di 75 mila dollari

(PRIMAPRESS) - BERLINO - È atteso oggi il rilascio di Carles Puigdemont, l'ex presidente della Generalitat catalana arrestato a fine marzo in Germania sulla base dell'ordine di arresto europeo emesso dalla Spagna. I giudici tedeschi hanno stabilito infatti che il leader indipendentista non può essere estradato per il reato di ribellione ed hanno ordinato la sua scarcerazione, dietro il pagamento di una cauzione di 75mila dollari, in attesa della decisione sull'altro reato che Madrid gli contesta, abuso di fondi pubblici.

L'avvocato tedesco di Puigdemont Till Dunckel ha affermato alla Dpa che sta adempiendo alle disposizioni del tribunale il più rapidamente possibile in modo che il suo cliente possa uscire in mattinata dalla prigione nella città di Neumuenster. Tra le altre condizioni della libertà provvisoria ci sono anche l'obbligo di presentarsi ogni settimana presso la polizia locale e l'impossibilità di lasciare il paese. - (PRIMAPRESS)