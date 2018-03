Il cordone di sicurezza antiterrorismo bucato da un Tir turco entrato in centro storico a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un buco nel sistema di sicurezza nella capitale. L’annunciato piano sicurezza antiterrorismo dopo l’allarme lanciato dal ministro Minniti, non sembrerebbe poi così ferreo.Roma, 30 mar. - Questa mattina, un Tir con targa turca è transitato, probabilmente per errore, nel centro storico e fin quasi in piazza del Popolo. Il camion che proveniva da Trastevere si è ritrovato a percorrere tutta via del Corso. Nessun ostacolo e nessuna pattuglia che ha bloccato il veicolo sorprendendo i passanti per l’accaduto. Solo quando il Tir è arrivato nella piazza del Parlamento è stato raggiunto da una pattuglia dei Carabinieri che hanno bloccato il conducente. - (PRIMAPRESS)