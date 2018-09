Giappone: in arrivo il tifone Jebi, il più violento negli ultimi 25 anni

(PRIMAPRESS) - TOKIO - Piogge torrenziali e forti raffiche di vento accompagneranno l'arrivo del tifone Jebi sulle coste occidentali del Giappone, quello che l'Agenzia nazionale meteorologica ha definito il più potente degli ultimi 25 anni. Più di 600 voli sono stati cancellati, oltre a numerosi servizi ferroviari, in attesa dell'arrivo del tifone sull'isola principale a sud dello Shikoku e la penisola Kii, intorno a mezzogiorno ora locale, le 5:00 di notte in Italia. L'agenzia ha avvisato i residenti sul rischio di forti mareggiate e le possibilità di alluvioni e smottamenti. Alle 7:00 del mattino Jebi avanzava ad una velocità di 130 chilometri orari al largo della prefettura di Kochi, con una pressione atmosferica di 945 ettopascal e venti di 215 chilometri orari. Nelle 24 ore che segneranno il passaggio del tifone sono attesi fino a 500 millimetri di pioggia nel Giappone centrale, e 400 sul versante occidentale. La capitale Tokyo, ha precisato l'agenzia, non dovrebbe trovarsi sul suo percorso. - (PRIMAPRESS)