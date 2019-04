Giacarta: l’assurda morte di 270 scrutatori elettorali sopraffatti dallo stress e dal caldo

(PRIMAPRESS) - GIACARTA - Sarebbero stati almeno 272 scrutatori del servizio elettorale ad aver perso la vita per il superlavoro durante lo spoglio delle ultime elezioni in Indonesia, mentre altri 1.878 si sono ammalati per la fatica. Il grave ed assurdo bilancio è stato confermato dal portavoce della Commissione generale per le elezioni, Arief Priyo Susanto, alla Bbc. Il voto dello scorso 17 aprile combinava per la prima volta le elezioni presidenziali con quelle per i parlamenti nazionale e regionali. Ogni votante ha riempito cinque schede in un paese dove 193 milioni di persone erano chiamati alle urne in 800mila seggi e l'affluenza è stata dell'80 per cento. Per affrontare l'immensa mole di lavoro erano stati assunti temporaneamente sette milioni di scrutatori, che sono stati costretti a lavorare a turni forzati, anche di notte. - (PRIMAPRESS)