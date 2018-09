Genova: l'affidamento della ricostruzione del ponte a Fincantieri con il via libera dell'UE. Toninelli: "E' una priorità"

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’audizione alla Camera del ministro alle infrastrutture, Danilo Toninelli, ha riconfermato l’intenzione del governo di voler affidare a Fincantieri la ricostruzione del Ponte Morandi.

Affidamento che potrà arrivare solo se vi fosse il via libera della UE per evitare la diffusione di un bando di appalto europeo che richiederebbe una tempistica molto lunga in contrasto con l’emergenza della città di Genova.

"In questi minuti è in corso un incontro a Bruxelles per verificare se si possa derogare al codice degli appalti e si possa fare l'assegnazione immediata senza gara ad un soggetto pubblico come Fincantieri dell'appalto della ricostruzione del ponte Morandi di Genova", spiega Toninelli in Commissione. Concessionari reinvestano utili "D'ora in avanti tutti i concessionari saranno vincolati a reinvestire buona parte degli utili nell'ammodernamento delle infrastrutture che hanno ricevuto in concessione". E' questo il "segnale di svolta" annunciato dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, nel testo consegnato alla Commissione Ambiente e Lavori pubblici della Camera. "Nei prossimi giorni convocherò tutti i concessionari delle infrastrutture chiedendo un programma dettagliato degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, con specifica quantificazione delle risorse destinate a realizzare un programma di ri-ammodernamento delle infrastrutture", annuncia. "E' indifferibile l'esigenza di intervenire su un sistema malato che non ha giustificazione nè corrispondenza negli altri Paesi europei. In un'ottica di revisione degli schemi di convenzione risulta altrettanto necessario ristabilire un rapporto fisiologico tra concedente e concessionario anche attraverso l'adozione di misure punitive nei confronti delle società el caso di ricorsi manifestamente strumentali", sottolinea Toninelli. Intanto agli inquirenti è giunto del nuovo materiale video del crollo fornite alla Guardia di Finanza dall'Ansaldo Energia e che riprendono il momento del crollo del ponte Morandi. - (PRIMAPRESS)