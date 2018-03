Fondi "neri" libici per la campagna presidenziale di Sarkozy: resterà in libertà vigilata

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Dopo il fermo dei giorni scorsi e l’interrogatorio presso il dipartimento di polizia anti-corruzione di Nanterre, l’ex presidente della repubblica francese, Nicolas Sarkozy è stato formalmente incriminato per corruzione ed è attualmente in libertà vigilata come scrive Le Monde.

I fatti risalgono alla sua prima candidatura a presidente ed al finanziamento illecito per la sua campagna elettorale avvenuta con fondi pubblici libici. Nel 2007, secondo gli inquirenti, avrebbe ottenuto il successo alle presidenziali propio grazie ai fondi "neri" libici che lo videro sconfiggere la candidata socialista Segolène Royal.