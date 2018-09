Fondi Lega: si del Tribunale del riesame al sequestro di tutte le cifre disponibili

(PRIMAPRESS) - ROMA - Non basterà a Salvini affermare: “Gli italiano sono con noi” per risolvere la questione del sequestro dei fondi della Lega in relazione alla truffa di 49 milioni ai danni dello Stato per i rimborsi elettorali. Il tribunale del Riesame di Genova ha accolto il ricorso della Procura sul sequestro dei fondi per l’attività svolta dalla lega dal 2008 al 2010 per cui sono stati già condannati in primo grado Umberto Bossi, l'ex tesoriere Francesco Belsito e tre ex revisori dei conti. Al momento i fondi sequestrati ammontano a circa 3 milioni e ora nelle casse del partito ci sono poco più di 5 milioni. In queste ore il provvedimento di esecuzione potrebbe già prevedere il recupero di tutte le somme rintracciabili da ogni piega del partito. Già ieri Salvini aveva commentato: ”È una vicenda del passato, sono tranquillo”. - (PRIMAPRESS)