Finlandia al voto nazionale con l’estrema destra che avanza contro l’immigrazione

HELSINKI - Hanno aperto questa mattina alle 9 (ora locale) i seggi in Finlandia, dove circa 4,5 milioni di aventi diritto votano per eleggere i 200 deputati del Parlamento. Per il governo in carica i sondaggi prevedono una sconfitta per effetto dei pesanti tagli alla spesa pubblica che fa ipotizzare un successo dell'estrema destra del Partito dei Finlandesi, attivo nella linea dura sull'immigrazione. I sondaggi indicano come probabile vincitore il partito Socialdemocratico oggi all'opposizione, che ha promesso di correggere le rigorose politiche del governo.